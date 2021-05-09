سلطات الاحتلال تقرر إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إغلاق بحر قطاع غزة، امام الصيادين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ، وفقا لقناة (كان) الإسرائيلية.



وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، باندلاع 39 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت موقعاً تابعا لحركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.