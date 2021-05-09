محكمة الاحتلال تفرج عن الشاب المقدسي الخروف وإبعاده عن حي الشيخ جراح



وكان الخروف قد اعتقلته قوات الاحتلال وبعد تنكيل به اثناء التضامن والهبة الجماهيرية للدفاع عن حي الشيخ جراح، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الشباب المقدسي.





رام الله - دنيا الوطنأفرجت ما تسمى محكمة الاحتلال في القدس عن الشاب المقدسي شادي الخروف (22 عاماً)، بكفالة مالية 5000 شيكل، وإبعاده عن منطقة الشيخ جراح لمدة أسبوعين.