محكمة الاحتلال تفرج عن الشاب المقدسي الخروف وإبعاده عن حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت ما تسمى محكمة الاحتلال في القدس عن الشاب المقدسي شادي الخروف (22 عاماً)، بكفالة مالية 5000 شيكل، وإبعاده عن منطقة الشيخ جراح لمدة أسبوعين.
وكان الخروف قد اعتقلته قوات الاحتلال وبعد تنكيل به اثناء التضامن والهبة الجماهيرية للدفاع عن حي الشيخ جراح، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الشباب المقدسي.
أفرجت ما تسمى محكمة الاحتلال في القدس عن الشاب المقدسي شادي الخروف (22 عاماً)، بكفالة مالية 5000 شيكل، وإبعاده عن منطقة الشيخ جراح لمدة أسبوعين.
وكان الخروف قد اعتقلته قوات الاحتلال وبعد تنكيل به اثناء التضامن والهبة الجماهيرية للدفاع عن حي الشيخ جراح، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الشباب المقدسي.
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