تيسير خالد: اليوم تحيي البشرية الذكرى 76 لعيد النصر على الوحش النازي

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في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي كتب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى 76 لعيد النصر على النازية يقول .



وقال: اليوم التاسع من أيار تحيي شعوب الاتحاد الروسي ومعها البشرية جمعاء الذكرى الثانية والسبعين للنصر على النازية . ففي مثل هذا اليوم من العام 1945 وقع الضابط الألماني الأعلى رتبة في حينه الفيلد-مارشال فيلهلم كيتل وثيقة استسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بحضور ممثل القيادة العليا للجيش الأحمر السوفياتي المارشال جوكوف وممثلين لجيوش الحلفاء في برلين. في تلك الحرب دفعت شعوب الاتحاد السوفياتي ثمنا عظيما ، فقد ضحى نحو 26 مليون سوفيتي بحياتهم على طريق النصر وتعرضت مجموعات بشرية في أوروبا لمخططات الإبادة كما حصل مع اليهود والعجر وشعوب سلافية .



وختم خالد مدونته قائلا: ويبقى عيد النصر على النازية مناسبة عظيمة تذكرنا نحن الفلسطينيين بعدالة قضيتنا وتشد من عزيمتنا وتحيي فينا الأمل بحتمية انتصارنا في معركتنا مع الوحش الصهيوني ، الذي يواصل ارتكاب الجرائم والمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وينتهك هذه الأيام حرمات مقدساتنا ويهدد بالتهجير عشرات العائلات في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى في عاصمتنا الأبدية ، التي لا عاصمة لنا سواها.