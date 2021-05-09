قيادي بـ (حماس) يدعو جماهير شعبنا للنفير العام والتوجه وحداناً نحو المسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجّه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد حمادة كل التحية والفخار لأهل فلسطين من القدس وأراضي عام 48، والضفة الغربية الذين تصدوا لهجمة المحتل على المصلين في صلاة التراويح.



كما وجه التحية "إلى أهلنا في أراضي عام 48 وهم يكسرون قرار الاحتلال بمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، ويجبرون الاحتلال على إزالة الحواجز من أمامهم".



ودعا جماهير شعبنا إلى النفير العام والتوجه زرافات ووحداناً نحو المسجد الأقصى لإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان والمرابطة في الأقصى حتى صبيحة عيد الفطر.