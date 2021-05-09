الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس





ووجه الغانم كتاباً إلى الاتحاد البرلماني العربي يطلب فيها عقد الجلسة الطارئة لبحث المستجدات والتطورات في القدس واتخاذ موقف حاسم وواضح تجاهها.

رام الله - دنيا الوطنتقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بأسرع وقت ممكن لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الحرم القدسي الشريف وعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح.