الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس
رام الله - دنيا الوطن
تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بأسرع وقت ممكن لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الحرم القدسي الشريف وعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح.
تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بأسرع وقت ممكن لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الحرم القدسي الشريف وعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح.
ووجه الغانم كتاباً إلى الاتحاد البرلماني العربي يطلب فيها عقد الجلسة الطارئة لبحث المستجدات والتطورات في القدس واتخاذ موقف حاسم وواضح تجاهها.
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