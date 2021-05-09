شؤون فلسطينية

القواسمة: يجب توثيق انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين وعلى الحكومة زيادة الدعم المالي للقدس

القواسمة: يجب توثيق انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين وعلى الحكومة زيادة الدعم المالي للقدس
الخليل- خاص دنيا الوطن
أكد المحامي، الدكتور بسام القواسمة، رئيس كتلة "تجمع الكل الفلسطيني" على اهمية توثيق الاعتداءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق المقدسيين، مشيراً الى قيامه مع مجموعة من المحامين المحليين والدوليين على تجميع هذه الوثائق بهدف تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية، ضد قادة وحكومة الاحتلال الذين يمارسون التطهير العرقي والتهجير القسري بحق المقدسيين في القدس وخاصة حي الشيخ جراح.

ودعا القواسمة في الوقت ذاته، لتقديم شكاوى لدى المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية لفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة الفلسطينية، بزيادة الدعم المالي المخصص للقدس من موازنة السلطة الوطنية، وتسديد مستحقات كافة المؤسسات المقدسية فورا ومنها مشافي القدس كالمقاصد الخيري والمطلع وبقية الموؤسسات المقدسية.

وأشاد رئيس كتلة "تجمع الكل الفلسطيني" بجهود فلسطينيو الداخل ومساندتهم لأخوتهم في القدس من خلال الزحف المتواصل رغم اعاقة ومنع سلطات الاحتلال لهم، وحييا جماهير الضفة الغربية التي ما انفكت عن الزحف وشد الرحال لبيت المقدس.

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