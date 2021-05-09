سلطة النقد تمدد العمل بالتعليمات رقم (27) لسنة 2020 حتى نهاية العام الجاري

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطة النقد اليوم تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين، مدّدت بموجبها العمل بالتعليمات رقم (27) لسنة 2020، بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية وأزمة فيروس (كورونا) وذلك في ضوء استمرار الآثار السلبية الناجمة عن تداعيات أزمة فيروس (كورونا) على القطاعات الاقتصادية، وبهدف مساعدة المقترضين المتضررين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية والحفاظ على العمالة وتطوير دورة الإنتاج.



وبموجب التعليمات الجديدة يتم السماح بتطبيق التعليمات رقم (27) لسنة 2020، على الأقساط المتوقع استحقاقها حتى تاريخ 31/12/2021، وذلك بإعادة هيكلة أو جدولة التسهيلات/ التمويلات، بهدف دعم مواجهة التحديات التشغيلية وتمويل السيولة قصيرة الأجل، وفقاً للشروط الواردة في التعليمات.



جدير بالذكر أن سلطة النقد أصدرت التعليمات رقم (27) لسنة 2020، بتاريخ 22/7/2020، في إطار مساعيها المستمرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية وتداعياتها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.