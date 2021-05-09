القواسمة: يجب توثيق انتهاكات الاحتلال في القدس والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية

ودعا القواسمة في الوقت ذاته، لتقديم شكاوى لدى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية لفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة الفلسطينية، بزيادة الدعم المالي المخصص للقدس من موازنة السلطة الوطنية، وتسديد مستحقات كافة المؤسسات المقدسية فورا ومنها مشافي القدس كالمقاصد الخيري والمطلع.



وأشاد رئيس كتلة " تجمع الكل الفلسطيني" بجهود الأهل في الداخل ومساندتهم لإخوتهم في القدس من خلال الزحف المتواصل رغم إعاقة ومنع سلطات الاحتلال لهم، وحييا في الوقت ذاته جماهير الضفة الغربية التي ما انفكت عن الزحف وشد الرحال لبيت المقدس.



رام الله - دنيا الوطنأكد المحامي الدكتور بسام القواسمة رئيس كتلة " تجمع الكل الفلسطيني" على أهمية توثيق الاعتداءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق المقدسيين، مشيراً الى قيامه مع مجموعة من المحامين المحليين والدوليين على تجميع هذه الوثائق بهدف تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية، ضد قادة وحكومة الاحتلال الذين يمارسون التطهير العرقي والتهجير القسري بحق المقدسيين في القدس وخاصة حي الشيخ جراح.