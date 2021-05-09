هيئة الأسرى: إجراءات عنصرية بحق المدينة المقدسة وعشرات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المقدسيين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء السبت، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية نفذت على مدار الأيام القليلة الماضية عشرات الاعتقالات وسلمت عشرات الاستدعاءات بحق المقدسيين، في هجمة صهيونية شرسة تنفذها أجهزة وقوات الاحتلال بأوامر من المستوى السياسي الإسرائيلي بحق المدينة المقدسة وأهلها.



واوضحت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان الاعتقالات طالت عدد كبير من كوادر حركة فتح، من بينهم شادي مطور أمين سر حركة فتح اقليم القدس، وعرين الزعانين امين سر منطقة واد الجوز والدكتور اشرف الاعور وعادل ابو زنيد وعاهد الرشق واحمد العباسي وعباده نجيب وبركات الزعتري ومنصور محمود وفادي مطور وجهاد مرعي ومحمد عويسات ونور الشلبي وشادي خروف وغيرهم العشرات.



واضافت، انه وخلال عمليات الاعتقال تم الاعتداء على الغالبية العظمى من المعتقلين بالتنكيل والضرب العنيف ما تسبب لهم بجروح وكسور ورضوض في مختلف انحاء اجسادهم.



ولفتت الهيئة، الى ان سلطات الاحتلال تشدد يوميا من اجراءاتها العنصرية بمنع دخول الفلسطينيين الى مدينة القدس والاعتداءات المتواصلة على المصلين باطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي ووضع الحواجز امام المواطنين والمصلين والمارة.