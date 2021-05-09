الهباش يرسل رسالة المنتدى الإسلامي الأوروبي بشدة الممارسة اللاإنسانية بالقدس



جاء ذلك في رسالة للمنتدى وجهها للدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم ، حيث يعتبر المنتدى منبرا لعموم أوروبا ويمثل مصالح مسلمي أوروبا الكبرى.



وأكد المنتدى في رسالته ان استمرار إراقة دماء المسلمين في المدينة المقدسة يعتبر استفزازا لمشاعر المسلمين كافة وإهانة لهم خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.





وأكد أن المنتدى الإسلامي الأوروبي يقف بحزم على موقف حماية ثاني أأقدس موقع لديننا - المسجد الأقصى المبجل - من أي تعدٍ وغزو مسلح ودمار.



وأضاف المنتدى أنه من غير المقبول معاملة بيت الله على أنه منشأة شبه عسكرية يتم اقتحامها من قبل القوات العسكرية دون أي اعتبار للثقافة والتاريخ والدين أبناء الشعب الفلسطيني الذين قاوموا القمع على طول الصراع الممتد منذ قرن من الزمان.



واعتبر المنتدى الإسلامي الأوروبي أن السلوك الهمجي في هجمات الشرطة والجيش الإسرائيلي على المسجد الأقصى في يوم الجمعة المقدس أمرًا شائنًا للغاية، مؤكدا ان المنتدى كمنظمة توحد المسلمين من 36 دولة أوروبية ، لن يلتزم الصمت ولن يبقى جانبًا لهذا الصراع الذي طال أمده في الشرق الأوسط.



وأبرق المنتدى في رسالته للهباش تحية لأبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في مدينة القدس، مؤكدًا على دعمهم الكامل في الحفاظ على حقهم في وطنهم ومقدساتهم.



ودعا المنتدى الى عقد اجتماع طارئ وعاجل ولو عبر الإنترنت لقادة المسلمين في أوروبا وممثلي فلسطين ،لبحث سبل دعم وإسناد الشعب الفلسطيني بالطرق المتاحة داعين الله عز وجل ان يمنح السلام والطمأنينة لسكان القدس خاصة ولعموم أبناء

الشعب الفلسطيني في كل مكان.







رام الله - دنيا الوطندان المنتدى الإسلامي الأوروبي بشدة الممارسة اللاإنسانية للاحتلال المتمثلة في تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها التي تملكها وعاشت فيها لأجيال طويلة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والاعتداءات المتواصلة من قبل دولة الاحتلالضد المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.