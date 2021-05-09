الجزائر تدين حرمان الفلسطينيين من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الجزائر اليوم الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين.



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان نقلته وكالات أنباء عربية، إن المحاولات المتكررة لشرعنة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على القدس، "هو انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية".



كما أدانت الجزائر حرمان الفلسطينيين من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى.