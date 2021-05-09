حزب الشعب يطالب الحكومة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية كاملة دون تأخير





من ناحية أخرى، دعا الحزب الحكومة لضرورة المعالجة الفورية لقضية الأطباء وبما يحفظ حقوق الأطباء من جهة وحقوق المرضى ومتطلبات الصحة العامة من الجهة الأخرى، داعياً الحكومة المبادرة في ذلك لاحتواء هذا الوضع ومعالجته بسرعة.



رام الله - دنيا الوطنعبر حزب الشعب الفلسطيني عن استغرابه الشديد لقرار وزارة الشئون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، بصرف 750 شيكل فقط للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية بعد مرور خمسة شهور من المعاناة والظروف الصعبة التي تعيشها الآلاف من الأسر المتعففة التي تعتمد على هذه المخصصات و"بالكاد تكفي لسد احتياجاتها الأساسية في هذه الظروف الصعبة".طالب حزب الشعب الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية بإعادة ترتيب الأولويات والالتزام بتوفير مخصصات الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية بانتظام ودون تأخير.