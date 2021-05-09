قيادي بـ (حماس) يدعو لإطلاق المواجهة الشاملة مع الاحتلال والاشتباك معه

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، اليوم الأحد، إن الانتصار في معركة الشيخ جراح سيحمي القدس ويوقف عمليات التهجير القسري لأهلها: إن معركة الشيخ جراح تؤسس لمرحلة جديدة في ميدان مواجهة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها قوات الاحتلال لأهالي القدس وعمليات الهدم الممنهج لمنازل المقدسيين.





وتوجه ناصيف، بالتحية للمرابطين في القدس، وخاصة حي الشيخ جراح، وللمعتكفين في المسجد الأقصى الذين تصدوا لعدوان الاحتلال في المواجهات البطولية التي خاضها أبناء شعبنا كافة من مدن الضفة والداخل المحتل، إلى جانب إخوانهم المقدسيين، لتكون كل فلسطين حاضرة في الدفاع عن الأقصى.





ودعا من الحشد والرباط في القدس والتصدي لمحاولات جماعات الهيكل باقتحام الأقصى، مشيراً إلى أن المسجد الأقصى سيظل عزيزا بأهله والمرابطين المدافعين عن حياضه.



