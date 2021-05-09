إلغاء جلسة إخلاء عائلات الشيخ جـراح التي كانت مقررة غداً





وكان مندلبليت طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا إلى يوم آخر خلال الأسبوع الحالي".



وكانت جلسة بشأن هذا الموضوع عقدت يوم الخميس الماضي، وتم تأجيلها ليوم غدٍ الاثنين.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه بناءً على طلب المستشار القضائي، لحكومة الاحتلال، أفيحاي ميندلبليت، ألغى القاضي يتسحاق عميت، جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جـراح التي كانت مقررة غدا، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر.