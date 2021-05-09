شؤون فلسطينية

إلغاء جلسة إخلاء عائلات الشيخ جـراح التي كانت مقررة غداً

إلغاء جلسة إخلاء عائلات الشيخ جـراح التي كانت مقررة غداً
حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه بناءً على طلب المستشار القضائي، لحكومة الاحتلال، أفيحاي ميندلبليت، ألغى القاضي يتسحاق عميت، جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جـراح التي كانت مقررة غدا، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر.

وكان مندلبليت طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا إلى يوم آخر خلال الأسبوع الحالي".

وكانت جلسة بشأن هذا الموضوع عقدت يوم الخميس الماضي، وتم تأجيلها ليوم غدٍ الاثنين. 

أخبار ذات صلة

الرئاسة لـ &#34;نتنياهو&#34;: النصر الذي تحقق بالقدس أكبر من الجميع ولن يتم المساومة عليه

الرئاسة لـ "نتنياهو": النصر الذي تحقق بالقدس أكبر من الجميع ولن يتم المساومة عليه

بثلاث كتائب إضافية.. كوخافي يصدر توجيهاته بتعزيز القوات بمناطق الضفة الغربية

بثلاث كتائب إضافية.. كوخافي يصدر توجيهاته بتعزيز القوات بمناطق الضفة الغربية

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عماد سواركه

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عماد سواركه

لبحث الأوضاع بالقدس.. اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء

لبحث الأوضاع بالقدس.. اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء

تفاصيل رسالة هنية لدولٍ عربية وإسلامية بشأن الأقصى والقدس

تفاصيل رسالة هنية لدولٍ عربية وإسلامية بشأن الأقصى والقدس

أبو هولي: برنامج النكبة سيشمل على فعاليات رقمية وإعلامية ووقفات وطنية

أبو هولي: برنامج النكبة سيشمل على فعاليات رقمية وإعلامية ووقفات وطنية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني بشأن القدس

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني بشأن القدس

شاهد: بفعل بالونات حارقة.. اندلاع 18 حريقاً في &#34;غلاف غزة&#34; منذ صباح اليوم

شاهد: بفعل بالونات حارقة.. اندلاع 18 حريقاً في "غلاف غزة" منذ صباح اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عماد سواركه

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عماد سواركه

أبو هولي: برنامج النكبة سيشمل على فعاليات رقمية وإعلامية ووقفات وطنية

أبو هولي: برنامج النكبة سيشمل على فعاليات رقمية وإعلامية ووقفات وطنية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

هيئة مسيرات العودة تقر سلسلة من الفعاليات الميدانية اسنادًا للقدس

هيئة مسيرات العودة تقر سلسلة من الفعاليات الميدانية اسنادًا للقدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

"الديمقراطية" تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

جامعة الدول العربية تعقد غدًا اجتماعًا وزاريًا لبحث جرائم الاحتلال في القدس

جامعة الدول العربية تعقد غدًا اجتماعًا وزاريًا لبحث جرائم الاحتلال في القدس

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

جيش الاحتلال يبدأ اليوم أكبر مناورة في تاريخه.. وحزب الله يرفع جهوزيته إلى 100%

جيش الاحتلال يبدأ اليوم أكبر مناورة في تاريخه.. وحزب الله يرفع جهوزيته إلى 100%

النواب التونسي: ندعو البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لنصرة القدس

النواب التونسي: ندعو البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لنصرة القدس