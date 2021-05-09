إلغاء جلسة إخلاء عائلات الشيخ جـراح التي كانت مقررة غداً
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه بناءً على طلب المستشار القضائي، لحكومة الاحتلال، أفيحاي ميندلبليت، ألغى القاضي يتسحاق عميت، جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جـراح التي كانت مقررة غدا، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر.
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه بناءً على طلب المستشار القضائي، لحكومة الاحتلال، أفيحاي ميندلبليت، ألغى القاضي يتسحاق عميت، جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جـراح التي كانت مقررة غدا، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر.
وكان مندلبليت طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا إلى يوم آخر خلال الأسبوع الحالي".
وكانت جلسة بشأن هذا الموضوع عقدت يوم الخميس الماضي، وتم تأجيلها ليوم غدٍ الاثنين.
وكانت جلسة بشأن هذا الموضوع عقدت يوم الخميس الماضي، وتم تأجيلها ليوم غدٍ الاثنين.
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