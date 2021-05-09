تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني بشأن القدس



وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها.





رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.