شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني بشأن القدس

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني بشأن القدس
الرئيس عباس والعاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها.

أخبار ذات صلة

الرئاسة لـ &#34;نتنياهو&#34;: النصر الذي تحقق بالقدس أكبر من الجميع ولن يتم المساومة عليه

الرئاسة لـ "نتنياهو": النصر الذي تحقق بالقدس أكبر من الجميع ولن يتم المساومة عليه

بثلاث كتائب إضافية.. كوخافي يصدر توجيهاته بتعزيز القوات بمناطق الضفة الغربية

بثلاث كتائب إضافية.. كوخافي يصدر توجيهاته بتعزيز القوات بمناطق الضفة الغربية

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عماد سواركه

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عماد سواركه

لبحث الأوضاع بالقدس.. اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء

لبحث الأوضاع بالقدس.. اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء

تفاصيل رسالة هنية لدولٍ عربية وإسلامية بشأن الأقصى والقدس

تفاصيل رسالة هنية لدولٍ عربية وإسلامية بشأن الأقصى والقدس

أبو هولي: برنامج النكبة سيشمل على فعاليات رقمية وإعلامية ووقفات وطنية

أبو هولي: برنامج النكبة سيشمل على فعاليات رقمية وإعلامية ووقفات وطنية

إلغاء جلسة إخلاء عائلات الشيخ جـراح التي كانت مقررة غداً

إلغاء جلسة إخلاء عائلات الشيخ جـراح التي كانت مقررة غداً

شاهد: بفعل بالونات حارقة.. اندلاع 18 حريقاً في &#34;غلاف غزة&#34; منذ صباح اليوم

شاهد: بفعل بالونات حارقة.. اندلاع 18 حريقاً في "غلاف غزة" منذ صباح اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عماد سواركه

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عماد سواركه

أبو هولي: برنامج النكبة سيشمل على فعاليات رقمية وإعلامية ووقفات وطنية

أبو هولي: برنامج النكبة سيشمل على فعاليات رقمية وإعلامية ووقفات وطنية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

هيئة مسيرات العودة تقر سلسلة من الفعاليات الميدانية اسنادًا للقدس

هيئة مسيرات العودة تقر سلسلة من الفعاليات الميدانية اسنادًا للقدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

"الديمقراطية" تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

جامعة الدول العربية تعقد غدًا اجتماعًا وزاريًا لبحث جرائم الاحتلال في القدس

جامعة الدول العربية تعقد غدًا اجتماعًا وزاريًا لبحث جرائم الاحتلال في القدس

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

جيش الاحتلال يبدأ اليوم أكبر مناورة في تاريخه.. وحزب الله يرفع جهوزيته إلى 100%

جيش الاحتلال يبدأ اليوم أكبر مناورة في تاريخه.. وحزب الله يرفع جهوزيته إلى 100%

النواب التونسي: ندعو البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لنصرة القدس

النواب التونسي: ندعو البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لنصرة القدس