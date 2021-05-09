شؤون فلسطينية

شاهد: بفعل بالونات حارقة.. اندلاع 18 حريقاً في "غلاف غزة" منذ صباح اليوم

شاهد: بفعل بالونات حارقة.. اندلاع 18 حريقاً في "غلاف غزة" منذ صباح اليوم
جانب من حرائق الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باستمرار الحرائق كبيرة في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغيف" شرق غزة، بفعل بالونات حارقة.

وقالت قناة (كان)، إن 18 حريقا اندلع منذ صباح اليوم في "غلاف غزة"، بفعل بالونات حارقة.


 


 


أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، عن سلسلة من الفعاليات الميدانية المتواصلة إسناداً وانتصاراً لأهلنا في مدينة القدس وفق برنامج وطني متواصل سيتم الإعلان عنه من قبل الهيئة موجهة التحية للشباب الثائر الذين يواصلون فعاليات الإرباك الليلي رداً على ما يحدث في القدس.

ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لها بمكتب الجبهة الشعبية بغزة كافة جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في إسناد الاهل في مدينة القدس من خلال تعظيم الاشتباك في كافة المحاور ونقاط التماس في الضفة الباسلة والتي تصل إلى 51 نقطة اشتباك مع الاحتلال، وتأكيداً على وحدة المعركة والشعب في مواجهة العدوان الصهيوني، فالمواجهة الشاملة والمقاومة الباسلة هي الكفيلة بلجم إجراءات الاحتلال والتصدي لها لإفشال مخطط التهجير وطمس الهوية وتزييف التاريخ.

ودعا خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في كلمة نيابة عن الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الجدي للجم الإرهاب الصهيوني خصوصاً ما يجري في مدينة القدس والاستباحة المتواصلة للمقدسات.

كما دعا البطش جماهير الأمة العربية والإسلامية لاستنهاض الهمم والتحرك العاجل للانتصار لقضية فلسطين والقدس، من خلال فعاليات ميدانية متواصلة وضاغطة في الشوارع والعواصم العربية مشيرا الى إن استهداف القدس هو بمثابة استهداف لقلب الأمة وثوابتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكد البطش على الدعوة إلى الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، لإدامة الاشتباك مع الاحتلال، وتحويل الهبة إلى انتفاضة شعبية شاملة وعارمة مطالبا الجاليات الفلسطينية والعربية وكل أحرار العالم للاحتجاج أمام سفارات العدو في مختلف أصقاع المعمورة، نصرةً الشعب الفلسطيني في القدس.

وأكد رفض الهيئة وادانتها ما ورُد في بيان اللجنة الرباعية الدولية والذي أسس لتقسيم الحرم القدسي، وشرع لقطعان المستوطنين بتدنيس واستباحة المسجد الأقصى والذي يعتبر خروجاً عن قرارات الأمم المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمةً لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف :"إن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وهي تؤكد أن القدس كانت وما زالت وستظل عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ورمز عروبتنا وهويتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية وقبلة كل الأحرار في العالم، فإننا نؤكد أنها ليست وحدها وسندافع عنها بدمنا ولحمنا حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

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