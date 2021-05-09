إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن بنيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة على طول السلك الفاصل شرق القطاع، نيران أسلحتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفتية والشبان الذين يتظاهرون سلميا قرب السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة احتجاجا على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في قدمه، واثنين آخرين بالاختناق.