عاجل

  • وكالة (سبوتنيك) الروسية: انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على السواحل السورية

شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة تقر سلسلة من الفعاليات الميدانية اسنادًا للقدس

هيئة مسيرات العودة تقر سلسلة من الفعاليات الميدانية اسنادًا للقدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، عن سلسلة من الفعاليات الميدانية المتواصلة إسناداً وانتصاراً لأهلنا في مدينة القدس وفق برنامج وطني متواصل سيتم الإعلان عنه من قبل الهيئة موجهة التحية للشباب الثائر الذين يواصلون فعاليات الإرباك الليلي رداً على ما يحدث في القدس.

ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لها بمكتب الجبهة الشعبية بغزة كافة جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في إسناد الاهل في مدينة القدس من خلال تعظيم الاشتباك في كافة المحاور ونقاط التماس في الضفة الباسلة والتي تصل إلى 51 نقطة اشتباك مع الاحتلال، وتأكيداً على وحدة المعركة والشعب في مواجهة العدوان الصهيوني، فالمواجهة الشاملة والمقاومة الباسلة هي الكفيلة بلجم إجراءات الاحتلال والتصدي لها لإفشال مخطط التهجير وطمس الهوية وتزييف التاريخ.

ودعا خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في كلمة نيابة عن الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الجدي للجم الإرهاب الصهيوني خصوصاً ما يجري في مدينة القدس والاستباحة المتواصلة للمقدسات.

كما دعا البطش جماهير الأمة العربية والإسلامية لاستنهاض الهمم والتحرك العاجل للانتصار لقضية فلسطين والقدس، من خلال فعاليات ميدانية متواصلة وضاغطة في الشوارع والعواصم العربية مشيرا الى إن استهداف القدس هو بمثابة استهداف لقلب الأمة وثوابتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واكد البطش على الدعوة إلى الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، لإدامة الاشتباك مع الاحتلال، وتحويل الهبة إلى انتفاضة شعبية شاملة وعارمة مطالبا الجاليات الفلسطينية والعربية وكل أحرار العالم للاحتجاج أمام سفارات العدو في مختلف أصقاع المعمورة، نصرةً الشعب الفلسطيني في القدس.

وأكد البطش رفض الهيئة وادانتها ما ورُد في بيان اللجنة الرباعية الدولية والذي أسس لتقسيم الحرم القدسي، وشرع لقطعان المستوطنين بتدنيس واستباحة المسجد الأقصى والذي يعتبر خروجاً عن قرارات الأمم المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمةً لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف :"إن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وهي تؤكد أن القدس كانت وما زالت وستظل عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ورمز عروبتنا وهويتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية وقبلة كل الأحرار في العالم، فإننا نؤكد أنها ليست وحدها وسندافع عنها بدمنا ولحمنا حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

انخفاض ملحوظ بأعداد إصابات (كورونا) في فلسطين

انخفاض ملحوظ بأعداد إصابات (كورونا) في فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

"الديمقراطية" تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

تحديد موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

تحديد موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

نتنياهو: جيشنا سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة

نتنياهو: جيشنا سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

"الديمقراطية" تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر: الاحتلال يسعى الاثنين لفرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود بالأقصى

"الإسلامية المسيحية" تحذر: الاحتلال يسعى الاثنين لفرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود بالأقصى

&#34;القدس الدولية&#34; تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

"القدس الدولية" تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية