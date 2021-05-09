الشيوخي يدعو جماهير شعبنا في قطاع غزة للخروج عن بكرة أبيها لنصرة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دعا أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القائد الفتحاوي عزمي الشيوخي في بيان مركزي جماهير شعبنا في قطاع غزة للخروج عن بكرة ابيها الى مراكز المدن والقرى والمخيمات لنصر القدس والمقدسات والاقصى والشيخ جراح ليل نهار .



وأوضح أن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وحي الشيخ جراح يتعرضون لأبشع برنامج تهويد وتهجير قصري وتطهير عرقي غير مسبوق من قبل قطعان المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، ولا بد لنا من نصرة المقدسيين المرابطين الابطال في تصديهم لهذه الهجمة الاحتلالية الشرسة وهذه الجرائم المتصاعدة التي ترتقي الى جرائم الحرب والى أشكال الإرهاب المنظم لدولة الاحتلالية الإسرائيلي .



وأشار الى ان جميع المدن والقرى والمخيمات ومضارب البدو في الضفة الغربية ومن فلسطين التاريخية ودول الشتات قد خرجت عن بكرة ابيها في الأيام القليلة الماضية لنصرة القدس والمقدسيين واننا عيوننا شاخصة الى جماهير شعبنا في قطاع غزة ليقولوا كلمتهم في نصرة القدس والمقدسات بدون اي موانع او أي بطش بهم من حكومة الامر الواقع الحمساوية في قطاع غزة .



واخيراً دعا الشيوخي الى تفعيل اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جميع المناطق المستهدفة للمصادرة وللتهويد والاستيطان وتفعيل وتعزيز لجان الحراسة والحماية في مناطق التماس مع البؤر الاستيطانية والمستوطنات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة .



واكد على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي في مواجهة الاخطار والتحديات الاحتلالية والاستيطانية الإسرائيلية والعمل على تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لحركة فتح الخاصة لنصرة القدس بتصعيد المقاومة الشعبية السلمية والمواجهة على خطوط التماس.