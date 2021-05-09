عاجل

  • وكالة (سبوتنيك) الروسية: انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على السواحل السورية

شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو جماهير شعبنا في قطاع غزة للخروج عن بكرة أبيها لنصرة القدس

رام الله - دنيا الوطن
دعا أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القائد الفتحاوي عزمي الشيوخي في بيان مركزي جماهير شعبنا في قطاع غزة للخروج عن بكرة ابيها الى مراكز المدن والقرى والمخيمات لنصر القدس والمقدسات والاقصى والشيخ جراح ليل نهار .

وأوضح أن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وحي الشيخ جراح يتعرضون لأبشع برنامج تهويد وتهجير قصري وتطهير عرقي غير مسبوق من قبل قطعان المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، ولا بد لنا من نصرة المقدسيين المرابطين الابطال في تصديهم لهذه الهجمة الاحتلالية الشرسة وهذه الجرائم المتصاعدة التي ترتقي الى جرائم الحرب والى أشكال الإرهاب المنظم لدولة الاحتلالية الإسرائيلي .

وأشار الى ان جميع المدن والقرى والمخيمات ومضارب البدو في الضفة الغربية ومن فلسطين التاريخية ودول الشتات قد خرجت عن بكرة ابيها في الأيام القليلة الماضية لنصرة القدس والمقدسيين واننا عيوننا شاخصة الى جماهير شعبنا في قطاع غزة ليقولوا كلمتهم في نصرة القدس والمقدسات بدون اي موانع او أي بطش بهم من حكومة الامر الواقع الحمساوية في قطاع غزة .

واخيراً دعا الشيوخي الى تفعيل اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جميع المناطق المستهدفة للمصادرة وللتهويد والاستيطان وتفعيل وتعزيز لجان الحراسة والحماية في مناطق التماس مع البؤر الاستيطانية والمستوطنات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة .

واكد على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي في مواجهة الاخطار والتحديات الاحتلالية والاستيطانية الإسرائيلية والعمل على تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لحركة فتح الخاصة لنصرة القدس بتصعيد المقاومة الشعبية السلمية والمواجهة على خطوط التماس.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

هيئة مسيرات العودة تقر سلسلة من الفعاليات الميدانية اسنادًا للقدس

هيئة مسيرات العودة تقر سلسلة من الفعاليات الميدانية اسنادًا للقدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

انخفاض ملحوظ بأعداد إصابات (كورونا) في فلسطين

انخفاض ملحوظ بأعداد إصابات (كورونا) في فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

"الديمقراطية" تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

تحديد موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

تحديد موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

"الديمقراطية" تدعو السلطة وأجهزتها الأمنية للوقوف لجانب شعبنا وانتفاضته الباسلة

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر: الاحتلال يسعى الاثنين لفرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود بالأقصى

"الإسلامية المسيحية" تحذر: الاحتلال يسعى الاثنين لفرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود بالأقصى

&#34;القدس الدولية&#34; تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

"القدس الدولية" تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية