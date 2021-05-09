أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس





وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "المواجهة والاشتباك طريق لمواجهة هذه السياسة وثني الاحتلال للتراجع عنها".



وقال أبو ظريفة: "مهما استخدم الاحتلال من قوة، فإرادة شعبنا وفي القلب منة أبناء القدس أقوي من قوة وبطش وإرهاب الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، إن ما يجري في القدس هي مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس عبر سياسة التطهير العرقي والتهجير لسكان القدس وحي الشيخ جراح واستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في محاولة لفرض التقاسم المكاني والزماني.