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شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس

أبو ظريفة: ما يجري بالقدس مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس
طلال أبو ظريفة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، إن ما يجري في القدس هي مواجهة لسياسة الاحتلال الذي يريد فرض سيادته علي القدس عبر سياسة التطهير العرقي والتهجير لسكان القدس وحي الشيخ جراح واستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في محاولة لفرض التقاسم المكاني والزماني.

وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن  "المواجهة والاشتباك طريق لمواجهة هذه السياسة وثني الاحتلال للتراجع عنها".

وقال أبو ظريفة: "مهما استخدم الاحتلال من قوة، فإرادة شعبنا وفي القلب منة أبناء القدس أقوي من قوة وبطش وإرهاب الاحتلال".

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