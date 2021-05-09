اعتقالات في القدس واعتداءات على المصلين في الأقصى





ولفت مكتب إعلام الأسرى أن من بين المعتقلين أطفالا وفتيات ونساء، وجرى الاعتداء على عدد منهم.



وضيّقت قوات الاحتلال على الشبان وفتشتهم صباح اليوم من أمام أبواب المسجد الأقصى، حيث بدت شوارع القدس صباح اليوم ثكنة عسكرية وتوقيف وتفتيش للشبان.



وفي سياق متصل، أصيب عشرة مصلين على الأقل، فجر اليوم الأحد، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر، قرب باب الأسباط.





وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.



رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واعتداءات على المواطنين.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا، الليلة الماضية منذ صلاة التراويح وحتى صباح اليوم من القدس.