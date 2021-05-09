بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين الموافق 10 مايو 2021.وأشارت إلى أن السفر ليوم الغد سيكون المتبقي من الكشف السابق (15/ 2021)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى حتى الرقم (60) من الكشف الجديد رقم (16/ 2021).وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.