تحديد موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة.وأوضحت أن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة سيكون يوم غد الإثنين، في جميع فروع بنك البريد في قطاع غزة.وبينت أنه سيتم الصرف حسب الآلية التي سيتم إبلاغ المواطنين بها من قبل بنك البريد، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة والوقاية اللازمة.