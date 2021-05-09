نتنياهو: جيشنا سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن جيشه سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة.



ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) فقد قال نتنياهو خلال اجتماع في بلدية القدس: لن نسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس، لن نسمح بالتوتر والعنف، وفي نفس الوقت أقول للتنظيمات إن إسرائيل سترد بقوة على أي عمل (عدواني) من قطاع غزة.



وأعرب عن رفض حكومته بشدة للضغوط لعدم الاستيطان في القدس، مواصلًا مزاعمه بالقول: "للأسف هذه الضغوط تتزايد في الآونة الأخيرة، أقول لأصدقائنا في العالم، إن لكل دولة الحق في البناء في (عاصمتها) وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به".



بدوره، أكد وزير الاستخبارات إيلي كوهين أن هناك جهد موسع من قبل حركة حماس في غزة لإشعال الوضع.



وأضاف كوهين: "لذلك نحن جاهزون على جميع الجبهات - الجيش والشاباك وكذلك الشرطة - إنني أنصح حماس ألا تجرّبنا".