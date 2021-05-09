نقابة الأطباء: النيابة العامة برام الله أوقفت النقيب "شوقي صبحة"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت نقابة الأطباء، ظهر اليوم الأحد: إن النيابة العامة في رام الله أوقفت نقيبها الدكتور شوقي صبحة، واثنين من أعضاء مجلس النقابة.



وأكدت النقابة، أن الموقوفين إلى جانب صبحة هما طارق ابو الرب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء في جنين، وعضو مجلس النقابة أحمد عبد الرحيم من نابلس.



واعلنت النقابة عبر صفحتها بموقع (فيسبوك) إخلاء جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وإغلاق العيادات فورا، ردا على توقيف النقيب واثنين من أعضاء النقابة.