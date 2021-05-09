"القدس الدولية" تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

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أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا أحمد أبو حلبية، رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك للثبات وبقاءهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك وعدم مغادرته طيلة الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وخاصة يوم الاثنين القادم الثامن والعشرين من الشهر المبارك الموافق 10 أيار/مايو 2021 للدفاع عنه من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الذين أعلنوا نيتهم اقتحام الأقصى فيما يسمونه بـ"يوم القدس". 

وأكد أبو حلبية على ضرورة التصدي والدفاع عن المسجد الأقصى بالأرواح وبكل ما نملك، بالرغم مما تعرض له الأقصى خلال الأيام الماضية في محاولة بائسة من سلطات الاحتلال لإفراغ الأقصى من المصلين لإفساح المجال لاقتحامات المستوطنين وإقامة صلوات تلموديه علنية في الأقصى، حيث فوجئ ببسالة أهل القدس والضفة الغربية وسكان الأراضي المحتلة منذ العام 1948 الذين وصلوا للأقصى رغم كل مضايقات وإجراءات قوات الاحتلال لمنعهم من الوصول إليه.

وثمن أبو حلبية دور المرابطين والمرابطات المعتكفين في المسجد الأقصى الذين تصدوا لاعتداءات قوات الاحتلال التي حاولت من خلالها إغلاق المسجد الأقصى، وأوقعوا الإصابات المباشرة بين المرابطين والاعتقالات لترهيبهم، وطالب كل من يستطيع الوصول من أهل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية استمرار الزحف للمسجد الأقصى طيلة هذه الأيام والاعتكاف والتواجد مهما كلف الأمر.  

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