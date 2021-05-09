طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

رام الله - دنيا الوطناستضافت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، افتراضياً، وضمن الحلقة السابعة من برنامج "استكشاف العلوم" البروفيسور عيسى بطارسة، مدير مركز فلوريدا لإلكترونيات الطاقة؛ حيث تناول في محاضرته معلومات حول التقنيات الناشئة في عمل الشبكات الكهربائية وتخزين الطاقة الشمسية.وتميزت هذه الحلقة بتفاعل طلبة المدارس الذين طرحوا أسئلة عميقة ومثيرة؛ الأمر الذي أثار إعجاب البروفيسور الضيف وإشادته بمستواها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أبرز التجارب والأبحاث التي قادها في هذا المجال، والتغيرات التي طرأت وماتزال على عمل الشبكات الكهربائية وتوظيف الطاقة المتجددة.وتحدث بطارسة عن أهمية الابتكار التكنولوجي الذي يشكل مثار اهتمام الجميع على مستوى العالم؛ واصفاً الإبداع "بالسائق الوحيد لأي تطور علمي" في إشارة واضحة إلى أهمية توظيفه في أي سياقات علمية بحثية.وجدد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني حرص الوزارة على تجذير ثقافة الابتكار والحوار لدى الناشئة، وضرورة إعادة الاعتبار للتخصصات العلمية، والتفاعل مع العلوم؛ ضمن منهجيات وأساليب جديدة عصرية، مشيداً بمحاضرة بطارسة ومشاركته في هذه الحلقة التي تميزت بنوعية الحوار وتفاعل الطلبة معها.وفي مستهل الحلقة، رحب وكيل الوزارة د. بصري صالح بالضيف بطارسة، مؤكداً على الدور الذي بات يحققه هذا البرنامج على مستوى الطلبة والمعلمين والمهتمين، وتركيزه على خلق حالة من التقارب والتفاعل الحقيقي بين الطلبة المشاركينوالعلماء والباحثين.