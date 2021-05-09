شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تدعو للتسجيل في برامج المعهد الدولي للتخطيط التربوي (يونسكو) التدريبية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تدعو للتسجيل في برامج المعهد الدولي للتخطيط التربوي (يونسكو) التدريبية
رام الله - دنيا الوطن
دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها اليوم الأحد، للمشاركة والتسجيل في برامج المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، التدريبية الرائدة في التخطيط والإدارة العلمية التي يطلقها لأول مرة ويتم تشجيع المهنيين من شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الوطنية والدولية على التقديم، تحت شعار "كن قوة تغيير في نظامك التعليمي".

وأوضحت اللجنة الوطنية أن هذه البرامج جاءت لما واجهته أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم من اضطرابات غير مسبوقة للحد من انتشار جائحة (كوفيد-19) على مدار العام الماضي، وذلك بالنسبة للمهنيين المهتمين بالتخطيط والإدارة التعليمية، فإن التحدي الآن هو إعادة البناء ومعالجة عدم المساواة، حتى يكون شباب اليوم مستعدًا للمستقبل.

وفي بيئة صارمة ومحفزة، سيصقل المشاركون قدراتهم التقنية مع تنمية مهارات التخطيط والإدارة اللازمة للتغلب على أكبر التحديات في التعليم اليوم. حيث  يتعاون المعهد مع خبراء بارزون في مجال التخطيط والإدارة التعليمية، ويتم استخدام مجموعة متنوعة من أساليب التعلم، بما في ذلك التوجيه الفردي، والعمل الجماعي، والجلسات العامة.

يبدأ البرنامج التدريبي المتقدم في 13 أيلول/سبتمبر 2021 ويتضمن تدريبًا عبر الإنترنت لمدة ستة شهور ومرحلة وجاهية لمدة أربعة أشهر في باريس بفرنسا ومشروعين نهائيين متعلقين بنظام تعليم المشارك. ويمكن إكمال البرنامج في 17 شهرًا ، أو يمتد خلال خمس سنوات. تُمنح شهادة معادلة مستوى الماجستير عند الانتهاء بنجاح.

وللمهتمين ببرنامج أقصر لمدة 8 أشهر فإن دورة التخطيط في قطاع التعليم (ESP) خيارًا أقصر يستمر لمدة 8شهور. والتي تبدأ من 13 أيلول/سبتمبر 2021 إلى 13 آيار/مايو 2022. يمكن للمشاركين الذين أكملوا برنامج التخطيط في قطاع التعليم تطبيقه على مستوى الماجستير الكامل في المعهد في وقت لاحق.

 ولمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذه البرامج وكيفية التقديم يرجى زيارة الرابط التالي:

 http://www.iiep.unesco.org/en/become-force-change-your-education-system-13750

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