الاحتلال اعتقل 180 مواطنًا منذ بداية شهر رمضان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية شهر رمضان المبارك 180 مواطنا ربعهم من الأطفال وأغلبهم من المتواجدين في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح والمصلين في ساحات المسجد الأقصى.



وبين أبو عصب اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال تتعمد التنكيل بالمواطنين وترهيبهم بالرصاص وقنابل الغاز ويحاول بأسلوبه الهمجي ترهيب أبناء شعبنا وكسر ارادته وصموده ليفرغ المسجد الأقصى من المصلين ويقلل من التواجد الفلسطيني في القدس.