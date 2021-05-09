"مانويل مسلم" يدعو المسيحيين لمشاركة المسلمين في الدفاع عن الأقصى

مانويل مسلم

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الأب مانويل مسلم عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية دعوة لرجال الدين المسيحيين بالتوجه فورا إلى المسجد الأقصى وإثبات الاخوة مع المسلمين في مواجهة الاحتلال وجرائمه والدفاع عن المسجد المبارك.



وناشد مسلم الكل بتحمل مسؤولياتهم ومواجهة الاحتلال بكل قوة، لأن القدس يجتمع فيها المسجد الأقصى المقدس للمسلمين وكنيسة القيامة المقدسة للمسيحيين.



وقال مسلم إن المقدسيين يقاتلون من أجل كرامتهم ومقدساتهم وبيوتهم في معركة من أجل الأرض والإنسان والدين.



وحذر من أن الاحتلال يحاول السيطرة على كل القدس لتمرير مخططات تصفوية.



وأكد أن معركتنا مع الاحتلال سننتصر بها لأننا أصحاب أخلاق مقابل سوء أخلاق العدو ومستوطنيه، ولا يوجد غازي عبر التاريخ جاء للقدس إلا وقد هزم أمام عنفوان أهلها.