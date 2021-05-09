4 وفيات و142 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 490 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.



وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 102 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 104527 إصابة فيما إجمالي الحالات النشطة 7345حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 96232 حالة.



وبينت أن إجمالي الوفيات 950 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 206 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 162 حالة.



وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168 شخص.