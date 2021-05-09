جامعة الدول العربية تعقد غدًا اجتماعًا وزاريًا لبحث جرائم الاحتلال في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، أنه سيتم تعديل الاجتماع الذي ستعقده جامعة الدول العربية غدا الاثنين، ليكون على المستوى الوزاري، وبشكل افتراضي؛ وذلك نظرا لأهمية هذا الاجتماع الذي سيبحث اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.



وأضاف عوض الله، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، إن الجهود متواصلة على المستويات كافة لوقف العدوان الإسرائيلي، ويجري الاعداد لجلسة لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تداعيات الأوضاع في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.



وأشار إلى أن مجلس الامن الدولي سيعقد غدا الاثنين جلسة بشكل عاجل وطارئ، وذلك بعد مشاورات أجرتها بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة بتعليمات من الرئيس محمود عباس مع عدد من الدول وأعضاء مجلس الأمن وخاصة الصين بصفتها رئيس المجلس، موضحا أن المواقف الدولية الرافضة للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا، ومطالبة السلطة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها وجرائمها تدل على أن هناك صحوة دولية، وهبة القدس وصمود شعبنا وضع معيارا جديدا للتعامل مع دولة الاحتلال، وأعاد فرض الرواية الصحيحة بأن القدس لأصحابها الأصليين.