شؤون فلسطينية

تعرف على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

تعرف على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التنمية الاجتماعي أحمد مجدلاني عن صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكل لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة، يوم غد الاثنين.

وقال مجدلاني: إنه "سيتم صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكل لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة".

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