تعرف على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التنمية الاجتماعي أحمد مجدلاني عن صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكل لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة، يوم غد الاثنين.
وقال مجدلاني: إنه "سيتم صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكل لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة".
أعلن وزير التنمية الاجتماعي أحمد مجدلاني عن صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكل لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة، يوم غد الاثنين.
وقال مجدلاني: إنه "سيتم صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكل لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة".
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