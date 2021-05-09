تعرف على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التنمية الاجتماعي أحمد مجدلاني عن صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكل لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة، يوم غد الاثنين.



وقال مجدلاني: إنه "سيتم صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكل لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة".