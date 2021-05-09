خريشة: مشاورات تجري لعقد جلسة لمجلس حقوق الانسان لبحث التصعيد الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة ابراهيم خريشة إن اتصالات ومشاورات تجري مع سفراء من الاتحاد الاوروبي والمنظمات العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز بشأن ما يجري من اعتداءات الاحتلال على المواطنين في القدس وبحث إمكانية عقد إجتماع أو جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان.



واضاف خريشة، أنه سيتم الانتظار حتى غداً الإثنين لمعرفة ما سينتج عن إجتماع مجلس الأمن وفي حال إستمر التصعيد ربما سيكون هناك جلسة لمجلس حقوق الانسان.



ودعا خريشة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف أن تقر آليات تلزم اسرائيل بالحفاظ على حرية دور العبادة في القدس، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ عشر سنوات لجان تقصي الحقائق من دخول الاراضي الفلسطينية للاطلاع عن كثب على جرائم الاحتلال، مضيفاً أن اللجان كانت تأخذ معلوماتها من تقارير منظمات ذات علاقة.