شؤون فلسطينية

خريشة: مشاورات تجري لعقد جلسة لمجلس حقوق الانسان لبحث التصعيد الإسرائيلي

خريشة: مشاورات تجري لعقد جلسة لمجلس حقوق الانسان لبحث التصعيد الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
 قال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة ابراهيم خريشة إن اتصالات ومشاورات تجري مع سفراء من الاتحاد الاوروبي والمنظمات العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز بشأن ما يجري من اعتداءات الاحتلال على المواطنين في القدس وبحث إمكانية عقد إجتماع أو جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان.

واضاف خريشة، أنه سيتم الانتظار حتى غداً الإثنين لمعرفة ما سينتج عن إجتماع مجلس الأمن وفي حال إستمر التصعيد ربما سيكون هناك جلسة لمجلس حقوق الانسان.

ودعا خريشة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف أن تقر آليات تلزم اسرائيل بالحفاظ على حرية دور العبادة في القدس، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ عشر سنوات لجان تقصي الحقائق من دخول الاراضي الفلسطينية للاطلاع عن كثب على جرائم الاحتلال، مضيفاً أن اللجان كانت تأخذ معلوماتها من تقارير منظمات ذات علاقة.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: جيشنا سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة

نتنياهو: جيشنا سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر: الاحتلال يسعى الاثنين لفرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود بالأقصى

"الإسلامية المسيحية" تحذر: الاحتلال يسعى الاثنين لفرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود بالأقصى

نقابة الأطباء: النيابة العامة برام الله أوقفت النقيب &#34;شوقي صبحة&#34;

نقابة الأطباء: النيابة العامة برام الله أوقفت النقيب "شوقي صبحة"

&#34;القدس الدولية&#34; تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

"القدس الدولية" تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من محاولات الاحتلال تسويق ما تتعرض له القدس كصراع بين أتباع الديانات

"الخارجية" تُحذر من محاولات الاحتلال تسويق ما تتعرض له القدس كصراع بين أتباع الديانات

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; تدعو للتسجيل في برامج المعهد الدولي للتخطيط التربوي (يونسكو) التدريبية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تدعو للتسجيل في برامج المعهد الدولي للتخطيط التربوي (يونسكو) التدريبية

&#34;التربية&#34;: مدارس فلسطين تناصر القدس وأهلها بوقفات مساندة

"التربية": مدارس فلسطين تناصر القدس وأهلها بوقفات مساندة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر: الاحتلال يسعى الاثنين لفرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود بالأقصى

"الإسلامية المسيحية" تحذر: الاحتلال يسعى الاثنين لفرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود بالأقصى

&#34;القدس الدولية&#34; تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

"القدس الدولية" تدعو للنفير العام وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

طلبة المدارس يطرحون أسئلة عميقة في محاضرة البروفيسور بطارسة حول الشبكات الكهربائية

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من محاولات الاحتلال تسويق ما تتعرض له القدس كصراع بين أتباع الديانات

"الخارجية" تُحذر من محاولات الاحتلال تسويق ما تتعرض له القدس كصراع بين أتباع الديانات

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; تدعو للتسجيل في برامج المعهد الدولي للتخطيط التربوي (يونسكو) التدريبية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تدعو للتسجيل في برامج المعهد الدولي للتخطيط التربوي (يونسكو) التدريبية

&#34;التربية&#34;: مدارس فلسطين تناصر القدس وأهلها بوقفات مساندة

"التربية": مدارس فلسطين تناصر القدس وأهلها بوقفات مساندة

الاحتلال اعتقل 180 مواطنًا منذ بداية شهر رمضان

الاحتلال اعتقل 180 مواطنًا منذ بداية شهر رمضان

&#34;مانويل مسلم&#34; يدعو المسيحيين لمشاركة المسلمين في الدفاع عن الأقصى

"مانويل مسلم" يدعو المسيحيين لمشاركة المسلمين في الدفاع عن الأقصى

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية