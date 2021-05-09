دولي

"كورونا" عالميا: نحو 3 ملايين و298 ألف وفاة و158 مليونا و360 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: نحو 3 ملايين و298 ألف وفاة و158 مليونا و360 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 298 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 158 مليونا وما يقارب من 360 ألف إصابة، تعافى منهم 136 مليونا وما يزيد على 715 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 783 ألفا و220 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,030 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعتبر من الدول المنكوبة جراء الجائحة، (4,133 وفاة)، والبرازيل (2,091 وفاة)، واميركا (648 وفاة)، وكولومبيا (492 وفاة)، والمكسيك (484 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (409,300 إصابة)، والبرازيل (63,268 إصابة)، واميركا (35,755 إصابة)، وفرنسا (20,745 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (18,052 إصابة).

ومنذ ايام والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية، وكذلك حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى منتصف اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (595,588 وفاة)، والبرازيل (421,484 وفاة)، والهند (242,398 وفاة)، والمكسيك (218,928 وفاة)، وبريطانيا (127,603 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,454,581 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ22 مليونا بواقع (22,296,414 إصابة)، والبرازيل (15,150,628 إصابة)، وفرنسا (5,767,959 إصابة)، وتركيا التي تخطت اليوم عتبة الـ5 ملايين (5,016,141 إصابة).

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