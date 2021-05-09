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وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية

وزير أردني سابق: القدس المحتلة تفرض معادلة أنها لن تكون إلا عربية
رام الله - دنيا الوطن
 أكد الوزير الأردني السابق حازم قشوع أن القدس المحتلة تفرض اليوم معادلة بوقفة أهلها والدفاع عن مقدساتها وأنها لن تكون
إلا عربية والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية في العالم العربي ويجب أن تبقى كذلك.

وشدد قشوع، على موقف بلاده بضرورة تقديم الدعم السياسي للقضية الفلسطينية وعدم السماح بتهجير الأهالي في حي الشيخ جراح ورفض الانتهاكات في داخل الحرم القدسي الشريف، مشيرا إلى أن السلطات الأردنية وفرت الوثائق التي تثبت ملكية الفلسطينيين للعقارات المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح.

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