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جيش الاحتلال يبدأ اليوم أكبر مناورة في تاريخه.. وحزب الله يرفع جهوزيته إلى 100%

جيش الاحتلال يبدأ اليوم أكبر مناورة في تاريخه.. وحزب الله يرفع جهوزيته إلى 100%
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حزب الله استدعى بعض عناصره إلى الجنوب ورفع جهوزيته إلى 100% للمرة الأولى منذ حرب تموز/ يوليو من عام 2006، وذلك بالتزامن مع مناورات عسكرية إسرائيلية تنطلق اليوم الأحد.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن الجيش سيبدأ اليوم إجراء مناورات عسكرية هي الأكبر في تاريخه.

ونقل موقع (النشرة) اللبناني عن مصادر خاصة القول إن "حزب الله رفع الجهوزية في الجنوب، وفي القنيطرة على مختلف الجهات والتشكيلات والتصنيفات العسكرية، وعمد إلى حجز بعض العاملين معه واستدعاء بعض القوات، ورفع نسبة الجهوزية منذ ليلة السبت- الأحد إلى 100%، وهذا الأمر لم يحدث منذ حرب تموز/ يوليو 2006.

وذكرت المصادر أن المناورة تحاكي حربا كبرى على إسرائيل عند الحدود الجنوبية والشمالية لفلسطين مع جبهة سيناء والجبهة الداخلية، بالإضافة إلى تعرض إسرائيل لكم هائل من الصواريخ يتم إطلاقها من قبل قوى المقاومة، بالتزامن مع تحركات احتجاجية قد تندلع في مناطق الضفة الغربية والجبهة الداخلية.

وبحسب القناة 13، فإن المناورة ستحاكي حربًا شاملة ضد حزب الله وحماس، مع إطلاق مكثف للصواريخ من جميع الساحات على الجبهة الداخلية.

وأشارت إلى أن هذه المناورة مخطط له مسبقًا، وستستمر لمدة شهر واحد.

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