تحذيرات أمنية إسرائيلية من تصاعد الأحداث بالقدس غدًا.. واقتراحات جديدة بشأن "مسيرة الأعلام"

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، المستوى السياسي في "إسرائيل" من السماح لليهود بإجراء فعاليات "يوم القدس" أو السماح لليهود بإجراء مسيرة الأعلام التي تقام سنويا بالبلدة القديمة في مدينة القدس.



وكشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية حذرت المستوى السياسي الإسرائيلي، من السماح للمستوطنين بإجراء مسيرات الإعلام السنوية، التي ستقام في ذكرى توحيد مدينة القدس غدا الاثنين.



وبحسب الصحيفة، شددت مصادر بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية على أن السماح لليهود بدخول المسجد الأقصى سوف يؤدي الى زيادة التوتر بالقدس، وبالتالي الى احتمالات تصعيد الأوضاع بالضفة الغربية وقطاع غزة.



وأشارت صحيفة هآرتس، إلى أن شرطة الاحتلال أعلنت بالأمس أنها ستسمح غدا للمستوطنين بإجراء مسيرة الأعلام بالبلدة القديمة بالقدس، وأنها ستقوم بإغلاق طريق باب العامود حتى الساعة السابعة والنصف مساءً أمام المسلمين.