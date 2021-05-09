شؤون فلسطينية

إصابة 40 مواطناً في هجوم للمستوطنين والاحتلال على قرية التوانة

إصابة 40 مواطناً في هجوم للمستوطنين والاحتلال على قرية التوانة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء أمس السبت 43 مواطناً بالاختناق بقنابل الغاز، و4 بالكدمات بينهم فتاة خلال تصديهم لهجوم شنه المستوطنون وقوات الاحتلال على قرية التوانة في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن المواطنين تصدوا لهجوم عشرات المستوطنين على منازل القرية وتمكنوا من دحرهم الى منطقة الأحراش قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين مما أدى لوقوع إصابات بالاختناق في صفوف النساء والأطفال.

 وفي أعقاب تلك الاعتداءات فرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على قرية التوانة.

وتقع قرية "توانة" على مدخل منطقة مسافر يطا المهدد بالهدم جنوب الخليل ويطلق عليها السكان بـ"بوابة المسافر" وتعتبر العمود الفقري لعدد كبير من الخرب التابعة لها، رغم حرمانها من الخدمات الصحية والتعليمية وحتى البنية التحتية.

ونظراً لموقعها الاستراتيجي على قمة أحد جبال الخليل، يهددها الاستيطان من ثلاث جهات وتحيط بها مستوطنات كرمائيل، ماعون، أفي غال، وميتسيائير.

ومؤخراً، أقام المستوطنون بؤرة جديدة سميت "جفعات ماعون" وهي الأخطر حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.

ولم تسلم الجهة الرابعة الذي بني فيها الخط الالتفافي المسمى خط 60 الاستيطاني والذي حول حياة أهالي القرية إلى جحيم.

ويعيش أهالي البلدة وعددهم 340 مواطناً على تربية المواشي والزراعة المساندة لها، مثل زراعة البقوليات وعلف الحيوانات، ساعدهم على ذلك وفرة المياه في القرية، ففي القرية بئر مركزي شيّد في الفترة العثمانية وينابيع مياه فرعية أشهرها نبع توانه ونبع عين البيضاء.

أخبار ذات صلة

جامعة الدول العربية تعقد غدًا اجتماعًا وزاريًا لبحث جرائم الاحتلال في القدس

جامعة الدول العربية تعقد غدًا اجتماعًا وزاريًا لبحث جرائم الاحتلال في القدس

تعرف على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

تعرف على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

تحذيرات أمنية إسرائيلية من تصاعد الأحداث بالقدس غدًا.. واقتراحات جديدة بشأن &#34;مسيرة الأعلام&#34;

تحذيرات أمنية إسرائيلية من تصاعد الأحداث بالقدس غدًا.. واقتراحات جديدة بشأن "مسيرة الأعلام"

عكرمة صبري: الرد على اعتداءات الاحتلال عند شباب القدس

عكرمة صبري: الرد على اعتداءات الاحتلال عند شباب القدس

10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على المصلين لدى خروجهم من الأقصى

10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على المصلين لدى خروجهم من الأقصى

الاحتلال يقصف موقعين وسط قطاع غزة فجر اليوم

الاحتلال يقصف موقعين وسط قطاع غزة فجر اليوم

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

أرباح قياسية لريال مدريد من دوري الابطال رغم الخروج

أرباح قياسية لريال مدريد من دوري الابطال رغم الخروج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: الرد على اعتداءات الاحتلال عند شباب القدس

عكرمة صبري: الرد على اعتداءات الاحتلال عند شباب القدس

إصابة 40 مواطناً في هجوم للمستوطنين والاحتلال على قرية التوانة

إصابة 40 مواطناً في هجوم للمستوطنين والاحتلال على قرية التوانة

الاحتلال يقصف موقعين وسط قطاع غزة فجر اليوم

الاحتلال يقصف موقعين وسط قطاع غزة فجر اليوم

تجدد المواجهات بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى

تجدد المواجهات بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

السودان تطالب &#34;إسرائيل&#34; بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

السودان تطالب "إسرائيل" بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية