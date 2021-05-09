إصابة 40 مواطناً في هجوم للمستوطنين والاحتلال على قرية التوانة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء أمس السبت 43 مواطناً بالاختناق بقنابل الغاز، و4 بالكدمات بينهم فتاة خلال تصديهم لهجوم شنه المستوطنون وقوات الاحتلال على قرية التوانة في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.



وذكرت مصادر محلية أن المواطنين تصدوا لهجوم عشرات المستوطنين على منازل القرية وتمكنوا من دحرهم الى منطقة الأحراش قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين مما أدى لوقوع إصابات بالاختناق في صفوف النساء والأطفال.



وفي أعقاب تلك الاعتداءات فرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على قرية التوانة.



وتقع قرية "توانة" على مدخل منطقة مسافر يطا المهدد بالهدم جنوب الخليل ويطلق عليها السكان بـ"بوابة المسافر" وتعتبر العمود الفقري لعدد كبير من الخرب التابعة لها، رغم حرمانها من الخدمات الصحية والتعليمية وحتى البنية التحتية.



ونظراً لموقعها الاستراتيجي على قمة أحد جبال الخليل، يهددها الاستيطان من ثلاث جهات وتحيط بها مستوطنات كرمائيل، ماعون، أفي غال، وميتسيائير.



ومؤخراً، أقام المستوطنون بؤرة جديدة سميت "جفعات ماعون" وهي الأخطر حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.



ولم تسلم الجهة الرابعة الذي بني فيها الخط الالتفافي المسمى خط 60 الاستيطاني والذي حول حياة أهالي القرية إلى جحيم.



ويعيش أهالي البلدة وعددهم 340 مواطناً على تربية المواشي والزراعة المساندة لها، مثل زراعة البقوليات وعلف الحيوانات، ساعدهم على ذلك وفرة المياه في القرية، ففي القرية بئر مركزي شيّد في الفترة العثمانية وينابيع مياه فرعية أشهرها نبع توانه ونبع عين البيضاء.