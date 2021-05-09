10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على المصلين لدى خروجهم من الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرة مصلين على الأقل، فجر اليوم الأحد، إثر اعتداء شرطة الاحتلال عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر، قرب باب الأسباط.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.



وأدى نحو مئة ألف مصلٍ شعائر إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم كل محاولات الاحتلال منعهم من ذلك.