الاحتلال يقصف موقعين وسط قطاع غزة فجر اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعين شرق دير البلح، ما أدى إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.



وكان قد أصيب الليلة الماضية، ثلاثة شبان على الأقل، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات إندلعت على السياج الفاصل شرق قطاع غزة، عقب قمع تظاهرة نصرة للأقصى واسنادا لأبناء شعبنا في مدينة القدس.