أجواء حارة جدًا في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد حار جدا وجافاً و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية.
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد حار جدا وجافاً و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
و هذه الليلة، يكون الجو دافئا تسبيا في معظم المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
و هذه الليلة، يكون الجو دافئا تسبيا في معظم المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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