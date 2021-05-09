أجواء حارة جدًا في فلسطين





وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



و هذه الليلة، يكون الجو دافئا تسبيا في معظم المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد حار جدا وجافاً و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية.