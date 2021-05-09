الصين تعلن سقوط حطام الصاروخ التائه LongMarch 5B في بحر العرب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التلفزيون الصيني، صباح اليوم الأحد، أن الصاروخ الفضائي التائه (لونج مارش 5)، دخل الغلاف الجوي للأرض وتفكك فوق بحر العرب.



وقال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في وقت سابق، إن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ التائه حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.



وخطف الصاروخ الصيني التائه، اهتمام العالم وأثار مخاوف من سقوط الحطام فوق مناطق مأهولة بالسكان، إلا أن تأكيدات الصين ووكالة (ناسا) أشارت إلى أن المخاطر لهذا الحطام ستكون شبه معدومة.



وعبر الصاروخ فوق فلسطين، فجر الأحد، في تمام الساعة الخامسة و11 دقيقة بالتوقيت المحلي، (02:11 بتوقيت غرينتش) قبل أن يكمل طريقه إلى الأردن والسعودية وعمان ومنها إلى المحيط الهندي.