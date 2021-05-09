تجدد المواجهات بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى



وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز على المصلين الخارجين من المسجد الأقصى.



من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الطبية تعاملت مع عشر إصابات في محيط المسجد الأقصى، ولم تستطع نقلها إلى المستشفيات نظراً لإغلاق باب الأسباط ومنع الدخول أو الخروج منه.







رام الله - دنيا الوطنتجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى المبارك، فجر الأحد، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين والشبان عند باب الأسباط.