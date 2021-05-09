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شاهد لحظات مرور حطام الصاروخ الصيني فوق فلسطين والأردن والسعودية

شاهد لحظات مرور حطام الصاروخ الصيني فوق فلسطين والأردن والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صباح الأحد، مشاهداً مصورة للحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق فلسطين والأردن والسعودية.

وأظهرت المشاهد سرعة الحطام، حيث قدرت بعض المصادر العلمية سرعته بما يزيد عن 27 ألف كيلومتر في الساعة.

ومر الحطام بسلام من فوق فلسطين في تمام الساعة 5 و11 دقيقة بالتوقيت المحلي، (02:11 بتوقيت غرينتش)، كما عبر إلى وسط السعودية في الساعة الخامس و14 دقيقة (02:14 بتوقيت غرينتش)، ومن ثم إلى المحيط الهندي.

لحظة مرور حطام الصاروخ فوق فلسطين

 

لحظة مرور حطام الصاروح فوق الأردن

 

لحظة مرور الحطام فوق السعودية

 

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