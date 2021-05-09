عاجل

  • الهلال الأحمر في القدس: تعاملنا مع عشر إصابات حتى اللحظة في المسجد الأقصى

  • قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وباب حطة

  • الهلال الاحمر: اصابات داخل المسجد الاقصى تتعامل معها طواقمنا ولا نستطيع اخراجها بسبب اغلاق باب الأسباط

مباشر | تجدد المواجهات في الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط

شؤون فلسطينية

حطام الصاروخ الصيني يتخطى فلسطين والأردن والسعودية وعمان إلى المحيط الهندي

حطام الصاروخ الصيني يتخطى فلسطين والأردن والسعودية وعمان إلى المحيط الهندي
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت منصات رصد حطام الصاروخ الصيني التائه، صباح الأحد، تخطيه فلسطين بعد مروره من فوقها في تمام الساعة الخامسة و11 دقيقة صباحاً.

وتخطى الحطام، فلسطين والأردن والسعودية وعمان على الترتيب، قبل أن يعبر إلى المحيط الهندي، ولا يزال العالم يترقب مكان سقوط الحطام.

وأعلن مركز الفلك الدولي، فجر الأحد، أن الفترة المحتملة سقوط حطام الصاروخ الصيني التائه بدأت، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ساعتين.

وأشار المركز، عبر موقع (تويتر)، أن الحطام سيمر فوق فلسطين وبلاد الشام، الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، 05:11 فجراً بتوقيت فلسطين.

وكان المركز، قال في وقت سابق من مساء السبت، إن عمان والسعودية والأردن وفلسطين، لا زالوا في دائرة خطر سقوط الحطام.



أخبار ذات صلة

تجدد المواجهات بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى

تجدد المواجهات بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى

&#34;هيئة الأسرى&#34;: اجراءات عنصرية وعشرات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المقدسيين مؤخرا

"هيئة الأسرى": اجراءات عنصرية وعشرات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المقدسيين مؤخرا

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

السودان تطالب &#34;إسرائيل&#34; بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

السودان تطالب "إسرائيل" بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

تونس تتقدم بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن غدا الاثنين لمناقشة التصعيد الاسرائيلي بالقدس

تونس تتقدم بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن غدا الاثنين لمناقشة التصعيد الاسرائيلي بالقدس

كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

السودان تطالب &#34;إسرائيل&#34; بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

السودان تطالب "إسرائيل" بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

اصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة

اصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة

&#34;النضال الشعبي&#34;: يجب توسيع دائرة الاشتباك والمقاومة الشعبية مع الاحتلال

"النضال الشعبي": يجب توسيع دائرة الاشتباك والمقاومة الشعبية مع الاحتلال

حماس: تصاعد وتيرة الاعتداء على المصلين تجاوز للخط الأحمر ولن نسمح باستمرار تمادي الاحتلال

حماس: تصاعد وتيرة الاعتداء على المصلين تجاوز للخط الأحمر ولن نسمح باستمرار تمادي الاحتلال

منوعات

محمد هنيدي يتفاعل على هاشتاج &#34;#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح&#34;

محمد هنيدي يتفاعل على هاشتاج "#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. &#34;حضن عنيف&#34;

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. "حضن عنيف"

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل "لؤلؤ"

عربي

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية