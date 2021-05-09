حطام الصاروخ الصيني يتخطى فلسطين والأردن والسعودية وعمان إلى المحيط الهندي

أظهرت منصات رصد حطام الصاروخ الصيني التائه، صباح الأحد، تخطيه فلسطين بعد مروره من فوقها في تمام الساعة الخامسة و11 دقيقة صباحاً.





وتخطى الحطام، فلسطين والأردن والسعودية وعمان على الترتيب، قبل أن يعبر إلى المحيط الهندي، ولا يزال العالم يترقب مكان سقوط الحطام.



وأعلن مركز الفلك الدولي، فجر الأحد، أن الفترة المحتملة سقوط حطام الصاروخ الصيني التائه بدأت، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ساعتين.



وأشار المركز، عبر موقع (تويتر)، أن الحطام سيمر فوق فلسطين وبلاد الشام، الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، 05:11 فجراً بتوقيت فلسطين.



وكان المركز، قال في وقت سابق من مساء السبت، إن عمان والسعودية والأردن وفلسطين، لا زالوا في دائرة خطر سقوط الحطام.







وأعلن مركز الفلك الدولي، فجر الأحد، أن الفترة المحتملة سقوط حطام الصاروخ الصيني التائه بدأت، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ساعتين.وأشار المركز، عبر موقع (تويتر)، أن الحطام سيمر فوق فلسطين وبلاد الشام، الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، 05:11 فجراً بتوقيت فلسطين.وكان المركز، قال في وقت سابق من مساء السبت، إن عمان والسعودية والأردن وفلسطين، لا زالوا في دائرة خطر سقوط الحطام.

رام الله - دنيا الوطن