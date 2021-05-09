نائبة أميركية: متضامنون مع الفلسطينيين بحي "الشيخ جراح"‎

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي "ألكساندريا كورتيز"، عن تضامنها مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.



وقالت كورتيز، في تغريدة لها عبر (توتير)، مساء السبت، إن "ما يجري أمر غير إنساني، وعلى الولايات المتحدة حماية حقوق الفلسطينيين الإنسانية".