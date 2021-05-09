وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الوزير الأردني السابق حازم قشوع، إن الأردن يؤكد دعمه ونصرته للحق الفلسطيني أمام غطرسة وقمع الاحتلال، وأن القدس لن تكون إلا عربية، مشيراً إلى أن الأردن يشهد حراكاً كبيراً باتجاه دعم واسناد هذا الموقف الكبير الذي يسطره الرئيس محمود عباس ونشامى فلسطين.



وأضاف قشوع في حديث لتلفزيون (فلسطين): "هبة باب العامود لن تكون إلا هبة باتجاه إزالة المحتل وترسيخ ثلاث ثوابت نسعى إلى تحقيقها"، لافتاً إلى أن صمود وثبات الشباب الفلسطيني دفاعاً عن مدينة القدس ما هو إلا رد على ما قاله ترمب فيما يتعلق بـ"صفقة القرن" وتأكيدا على أن هذه الأرض للفلسطينيين.



ودعا إلى ضرورة تشكيل قمة عربية ولو على صعيد وزراء جامعة الدول العربية لدعم موقف أهل بيت المقدس، إضافة للدعم والاسناد العربي لهذا الموقف التاريخي.