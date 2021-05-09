عاجل

  • مركز الفلك الدولي: بدء الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني والمتوقع أن تستمر لمدة ساعتين

مباشر | بدء الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه

شؤون فلسطينية

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت
رام الله - دنيا الوطن
 قال الوزير الأردني السابق حازم قشوع، إن الأردن يؤكد دعمه ونصرته للحق الفلسطيني أمام غطرسة وقمع الاحتلال، وأن القدس لن تكون إلا عربية، مشيراً إلى أن الأردن يشهد حراكاً كبيراً باتجاه دعم واسناد هذا الموقف الكبير الذي يسطره الرئيس محمود عباس ونشامى فلسطين.

وأضاف قشوع في حديث لتلفزيون (فلسطين): "هبة باب العامود لن تكون إلا هبة باتجاه إزالة المحتل وترسيخ ثلاث ثوابت نسعى إلى تحقيقها"، لافتاً إلى أن صمود وثبات الشباب الفلسطيني دفاعاً عن مدينة القدس ما هو إلا رد على ما قاله ترمب فيما يتعلق بـ"صفقة القرن" وتأكيدا على أن هذه الأرض للفلسطينيين.

ودعا إلى ضرورة تشكيل قمة عربية ولو على صعيد وزراء جامعة الدول العربية لدعم موقف أهل بيت المقدس، إضافة  للدعم والاسناد العربي لهذا الموقف التاريخي.

أخبار ذات صلة

&#34;هيئة الأسرى&#34;: اجراءات عنصرية وعشرات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المقدسيين مؤخرا

"هيئة الأسرى": اجراءات عنصرية وعشرات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المقدسيين مؤخرا

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

السودان تطالب &#34;إسرائيل&#34; بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

السودان تطالب "إسرائيل" بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

تونس تتقدم بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن غدا الاثنين لمناقشة التصعيد الاسرائيلي بالقدس

تونس تتقدم بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن غدا الاثنين لمناقشة التصعيد الاسرائيلي بالقدس

كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

نقابة الأطباء تقرر إخلاء أقسام الطوارئ وطوارئ الولادة اليوم الأحد

نقابة الأطباء تقرر إخلاء أقسام الطوارئ وطوارئ الولادة اليوم الأحد

اصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة

اصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

وزير أردني سابق: هبة باب العامود لن تكون إلا باتجاه إزالة المحتل وترسيخ الثوابت

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس ويؤكد على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين

السودان تطالب &#34;إسرائيل&#34; بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

السودان تطالب "إسرائيل" بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى يجب أن يتوقف فورا

كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

اصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة

اصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة

&#34;النضال الشعبي&#34;: يجب توسيع دائرة الاشتباك والمقاومة الشعبية مع الاحتلال

"النضال الشعبي": يجب توسيع دائرة الاشتباك والمقاومة الشعبية مع الاحتلال

حماس: تصاعد وتيرة الاعتداء على المصلين تجاوز للخط الأحمر ولن نسمح باستمرار تمادي الاحتلال

حماس: تصاعد وتيرة الاعتداء على المصلين تجاوز للخط الأحمر ولن نسمح باستمرار تمادي الاحتلال

منوعات

محمد هنيدي يتفاعل على هاشتاج &#34;#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح&#34;

محمد هنيدي يتفاعل على هاشتاج "#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. &#34;حضن عنيف&#34;

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. "حضن عنيف"

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل "لؤلؤ"

عربي

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية