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السودان تطالب "إسرائيل" بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام

السودان تطالب "إسرائيل" بالكف عن الخطوات التي تقوض عملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية السوادنية عن قلقها البالغ من تواصل حركة القمع والإعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك تواصل محاولات الإقتحام للمسجد الأقصى، وإنتهاك حق حرية المصلين للوصول إلى مناطق العبادة فيه لأداء الصلوات، بالتوازي مع إعتداءات المستوطنين المسلحين على بيوت الفلسطنيين بحيّ الشيخ جراح.

كما أعربت الخارجية السودانية، في بيان، عن بالغ أسفها ورفضها لهذه الإجراءات الإسرائيلية القسرية، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالكف عن كافة الخطوات الاحادية الجانب التي تقلل من فرص إستئناف مفاوضات السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتحقيق السلام، والاستقرار، والأمن بالمنطقة.

 وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإيقاف كافة التدابير الخاصة بتغيير الهوية العربية والدينية والوضع القانوني لمدينة القدس، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف مساعيها لتهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين وطردهم من منازلهم بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وجددّت الوزارة في بيانها، موقف بلادها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبخاصة حقه في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

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