كهرباء غزة: عطل مفاجئ على خط (9) المغذي لمحافظة رفح ونعمل على إصلاحه

أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة، فجر الأحد، أن عطلاً مفاجئاً أصاب الخط رقم (9)، والمغذي لمحافظة رفح، جنوب قطاع غزة.



وأضافت الشركة، عبر موقع (فيسبوك)، أنها تنسق مع الجهات المختصة لتمكين طواقمها الهندسية والفنية، من فحص مكان العطل والتأكد من كونه داخل حدود القطاع، أم من داخل الخط الأخضر.



وأوضحت، أنها تعمل على إعادة الخط للخدمة بأسرع وقت ممكن بعد إجراء الإصلاحات اللازمة عليه، مع العلم بأن الخط يحمل قرابة (12) ميجاوات.





رام الله - دنيا الوطن